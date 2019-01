Kombination: Mario Seidl in Val di Fiemme Dritter

Mario Seidl hat am Freitag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme Rang drei belegt. Besser als der nach dem Springen führende Salzburger waren nur der Deutsche Johannes Rydzek und der Norweger Jörgen Graabak. Der sechsfache Saisonsieger Jarl Magnus Riiber landete auf Platz vier. Seidl sicherte sich nach dem Auftaktsieg Ende November in Ruka seinen zweiten Podestplatz der Saison.

Zweitbester Österreicher war Lukas Klapfer als Achter. Franz-Josef Rehrl wurde als Zweiter des Springens wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert. Martin Fritz, zuletzt in Otepää Dritter, trat wegen Halsschmerzen nicht an. Ex-Weltmeister Bernhard Gruber ist in Italien nicht am Start.