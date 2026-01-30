Wintersport

ÖSV-Kombinierer in Olympia-Form: Doppelsieg in Seefeld

Sieger Lamparter (r.) und Rettenegger
Johannes Lamparter siegte in Seefeld vor Stefan Rettenegger.
30.01.26, 16:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreichs nordische Kombinierer haben zum Auftakt des Seefeld-Triples einen Doppelsieg gelandet. Im Massenstartbewerb setzte sich am Freitag Johannes Lamparter nach dem 10-km-Langlauf und einem Sprung mit 0,5 Punkten vor Stefan Rettenegger durch. Dritter wurde 4,4 Zähler zurück der Norweger Andreas Skoglund.

Siegerpodest in Seefeld

Siegerpodest in Seefeld

Bei den Frauen gab es über 5 km und einem Sprung einen Premierensieg der US-Amerikanerin Alexa Brabec, Katharina Gruber wurde als beste Österreicherin Zehnte. 

Mehr zum Thema

Olympische Winterspiele
kurier.at, Agenturen, gut  | 

Kommentare