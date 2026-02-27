Abflug in neue Sphären: Kombinierer Lamparter sensationell am Kulm

Johannes Lamparter ist wirklich so richtig abgehoben. Der Tiroler zeigte bei der Skiflug-Premiere der Nordischen Kombinierer auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf einen 236,5-m-Flug und geht als Leader in die 7,5-km-Loipe (16.00 Uhr). Zwar musste der dreifache Medaillengewinner von Cortina bei der Landung in den Schnee greifen, dennoch geht er im Kompaktbewerb sechs Sekunden vor dem überraschenden Franzosen Marco Heinis und zwölf vor dem Finnen Ilkka Herola ins Rennen.