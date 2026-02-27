Abflug in neue Sphären: Kombinierer Lamparter sensationell am Kulm
Johannes Lamparter ist wirklich so richtig abgehoben. Der Tiroler zeigte bei der Skiflug-Premiere der Nordischen Kombinierer auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf einen 236,5-m-Flug und geht als Leader in die 7,5-km-Loipe (16.00 Uhr). Zwar musste der dreifache Medaillengewinner von Cortina bei der Landung in den Schnee greifen, dennoch geht er im Kompaktbewerb sechs Sekunden vor dem überraschenden Franzosen Marco Heinis und zwölf vor dem Finnen Ilkka Herola ins Rennen.
Zweitbester Österreicher war nach einem 203-m-Flug Thomas Rettenegger als Neunter (+36 Sek.) vor Lukas Greiderer (11./208,5). Letzterer beendet am Freitag seine Karriere. Lamparter ist damit nicht nur auf Kurs Tagessieg, sondern könnte sich auch die kleine Kompakt-Weltcupkugel sichern. Zudem könnte der 24-Jährige auch im Gesamtweltcup einen weiteren Schritt in Richtung großer Kristallkugel machen.
