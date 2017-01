Die Deutschen bleiben das Maß aller Dinge in der Nordischen Kombination. Die DSV-Equipe machte am Sonntag in Chaux-Neuve das Dutzend voll und feierte im zwölften Weltcup-Bewerb den ebensovielten Tagessieg. Fabian Rießle gewann 2,2 Sekunden vor Johannes Rydzek und 7,9 vor Eric Frenzel, es wurde also sogar ein DSV-Triplesieg.

Bester Österreicher wurde nach einem starken Finish auf den letzten 1,4 Kilometern Paul Gerstgraser, der sich von km 8,6 weg noch vom elften auf den fünften Rang katapultierte. Bernhard Gruber, nach dem Springen Dritter, hielt lange vorne mit, und landete als Neunter noch in den Top Ten. Der nach dem Springen Zweitplatzierte Franz-Josef Rehrl klassierte sich auf Rang 17, noch hinter Mario Seidl (13.).