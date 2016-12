NHL: Vanek trifft bei Red-Wings-Sieg

Thomas Vanek ist in der NHL ein Treffer gelungen. Beim 3:2-Sieg nach Overtime der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators am Donnerstag (Ortszeit) schoss der Steirer den Treffer zum 1:0. Für Vanek ist es das siebente Tor in der laufenden Saison. Der Steirer stand bei seinem Treffer zum 1:0 rückwärts zum Tor und fälschte den Puck ins Netz ab. Weiters für Detroit trafen Tomas Tatar und Anthony Mantha, aufseiten von Ottawa waren Derick Brassard und Mark Stone erfolgreich.

Michael Grabner gelang beim 6:3-Erfolg der New York Rangers bei den Arizona Coyotes in Glendale kein Tor. Mit 14 Treffern hält sich der Rangers-Angreifer aber nach wie vor unter den zwanzig besten Torschützen der NHL.