NHL-Star Bouwmeester wurde ein Defibrillator eingesetzt

NHL-Routinier Jay Bouwmeester von den St. Louis Blues hat drei Tage nach seinem Kollaps in der Partie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga einen Defibrillator implantiert bekommen. Das teilte der NHL-Klub am Freitag mit. Der 36-jährige Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels gegen die Anaheim Ducks auf der Bank zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden.

Die Partie wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen. Noch befindet sich der zweifache Weltmeister und Olympiasieger zur Behandlung in einem Krankenhaus in Anaheim.