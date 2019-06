NHL: St. Louis Blues stehen vor erstem Stanley-Cup-Triumph

Die St. Louis Blues fehlt nur noch ein Sieg zum erstmaligen Gewinn des Stanley Cups. Das Team aus Missouri gewann am Donnerstag in der NHL auswärts bei den Boston Bruins mit 2:1 und ging in der "Best of seven"-Finalserie mit 3:2 in Führung. Die Blues können nun am Sonntag mit Heimvorteil den begehrtesten Pokal im Klub-Eishockey holen.

Ryan O'Reilly erzielte nach 55 Sekunden im Mitteldrittel das 1:0 für die Gäste und bereitete das 2:0 von David Perron (51.) vor. Blues-Torhüter Jordan Binnington ließ lediglich den Anschlusstreffer von Jake DeBrusk (54.) zu und beeindruckte mit 38 Paraden. " Binnington war unser Matchwinner", betonte Verteidiger Colton Parayko.