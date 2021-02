NHL: Raffls Flyers gegen Islanders mit erneutem Overtime-Sieg

Wie zuvor auswärts gegen die New Jersey Devils haben die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl in der National Hockey League (NHL) auch gegen die New York Islanders zweimal in Folge gewonnen. Einem 3:2-Erfolg vom Vortag folgte am Sonntag (Ortszeit) erneut daheim und wieder nach Verlängerung ein 4:3-Erfolg. Kevin Hayes traf in der letzten "Overtime"-Minute zum Sieg.

Mindestens ein genauso großer Matchwinner war freilich Joel Farabee, der 20-Jährige hatte davor in regulärer Spielzeit alle drei Flyers-Tore erzielt. Einen so jungen Hattrick-Torschützen hatte es bei Philadelphia seit 2006 nicht mehr gegeben. James van Riemsdyk wiederum verzeichnete beim vierten Flyers-Sieg en suite drei Assists.