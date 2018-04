NHL: Raffl und die Flyers mit Debakel zum Play-off-Start

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben zum Play-off-Start in der NHL ein Debakel einstecken müssen. Die Flyers verloren am Mittwoch bei Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 0:7. Das zweite Spiel der "best of seven"-Serie steigt am Freitag wieder in Pittsburgh.

Die "Battle of Pennsylvania" war eine einseitige Angelegenheit. Vor über 18.500 Zuschauern führten die Penguins nach 15 Minuten mit 3:0 und lagen bereits bei Halbzeit mit 5:0 voran. Letztlich stellten die Penguins den zweithöchsten Play-off-Sieg ihrer Klubgeschichte ein, die Flyers wiederum bezogen ihre zweithöchste Play-off-Niederlage. Superstar Sidney Crosby war mit seinem dritten Play-off-Hattrick der herausragende Spieler.