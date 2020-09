NHL: Raffl-Treffer bei Overtime-Sieg der Flyers gegen Islanders

Die Philadelphia Flyers haben im Play-off der National Hockey League (NHL) mit einem 5:4-Sieg gegen die New York Islanders im Semifinale der Eastern Conference auf 3:3 ausgeglichen. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3 am Donnerstag in Toronto erzielte der Österreicher Michael Raffl.

Das siebente und entscheidende Spiel zwischen den beiden Teams findet am Samstag statt.