Play-off-Ticket für Eishockey-Star Rossi und Minnesota in der NHL

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs hat sich Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi das Ticket für das Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geholt. Minnesota gewann am Dienstag das Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 3:2 nach Verlängerung und trifft in der ersten K.o.-Runde auf die Vegas Golden Knights , das beste Team der Pacific Division.

Minnesota geriet in der 49. Minute 1:2 in Rückstand, den Joel Eriksson Ek 22 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausglich. Der Punktgewinn reichte bereits für den Aufstieg. In der Verlängerung fixierte Matt Boldy auch noch den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen.

Minnesota seit 2015 ohne Play-off-Erfolg

Minnesota kämpft nun in einer "best of seven"-Serie gegen die Golden Knights um das Ende einer zehn Jahre währenden Serie, haben die Wild doch seit 2015 nicht mehr die erste Play-off-Runde überstanden. Allerdings sind Rossi und Co. gegen den Stanley-Cup-Sieger von 2023 Außenseiter. Das Team aus Las Vegas hat alle drei Saisonbegegnungen für sich entschieden und auch das bisher einzige Play-off-Duell 2021 in sieben Spielen.