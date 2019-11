NHL: Grabner siegt mit Arizona beim Stanley-Cup-Sieger

Die Arizona Coyotes mit Michael Grabner haben in der NHL die sieben Spiele währende Siegesserie der St. Louis Blues beendet. Beim regierenden Stanley-Cup-Sieger setzten sich die Coyotes am Dienstag mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Grabner blieb ohne Scorerpunkt. Arizona hatte am Tag davor bei den Washingon Capitals ebenfalls nach Penaltyschießen gewonnen.

Zum besten Akteur des Spiels wurde Arizonas Goalie Darcy Kuemper gewählt, der 33 Paraden zeigte.