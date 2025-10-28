Schock bei NHL-Spiel: Eishockey-Fan stürzte von der Tribüne

Eishockey-Superstar Sidney Crosby hat als neunter Spieler der NHL-Historie die Marke von 1.700 Punkten erreicht. Der 38-jährige Kanadier verbuchte beim 6:3-Heimsieg seiner Pittsburgh Penguins gegen St. Louis ein Tor und zwei Assists und hält nun bei 1.701 Zählern. Überschattet wurde der Meilenstein von einer Tragödie auf der Tribüne. Wie die Penguins mitteilten, stürzte ein Fan vom Oberrang der Arena. Laut Polizeiangaben befindet sich der Mann in einem kritischen Zustand.

"Unsere Sorge gilt derzeit weiterhin dem Betroffenen und seiner Familie", schrieben die Penguins. Crosby war nach dem Sieg ebenfalls in Gedanken bei dem Verunglückten. "Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen, wenn man so etwas hört", sagte er. "Natürlich sind unsere Gedanken und Gebete bei dieser Person und ihrer Familie, und wir hoffen, dass es ihnen gut geht."