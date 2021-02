Nach 0:2-Rückstand: KAC feiert Auswärtssieg bei den Capitals

Die Capitals sind hinter Fehervar fix Vierter und werden keine Bonuspunkte erhalten. Salzburg besiegte Bratislava auswärts 3:2, die Bullen werden die erste Ligaphase an der fünften Stelle abschließen. Weiters gab es einen 4:2-Auswärtserfolg von Schlusslicht Linz in Innsbruck und einen 7:1-Kantersieg von Dornbirn bei den Graz 99ers. Die sechstplatzierten Vorarlberger werden mit acht Bonuspunkten als Erster in die Qualifikationsrunde gehen.

Zehnter Sieg in den letzten 13 Duellen

Im Topspiel zwischen den Caps und dem KAC lief es zunächst für die Wiener wie am Schnürchen. Patrick Peter (4.) und Nikolaus Hartl (19.) sorgten für eine 2:0-Führung. Die Gäste schlugen aber im Mitteldrittel durch Samuel Witting (21.) unmittelbar nach Wiederbeginn und Nick Petersen (30./PP) sowie Steven Strong (41.) erneut kurz nach der Pause zurück. Im restlichen Schlussdrittel fiel trotz hochkarätiger Chancen auf beiden Seiten kein weiterer Treffer mehr. Der Erfolg in Wien war der zehnte des Rekordmeisters gegen die Caps in den jüngsten 13 Duellen.