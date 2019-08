Mit 32 Jahren: Capitals-Kapitän Nödl beendet seine Karriere

195 Spiele in der besten Liga der Welt, Olympia- und WM-Teilnehmer mit Österreichs Nationalteam, Meister mit den Vienna Capitals. Und das in elf Jahren, vier Saisonen davon in der NHL. Die Vita von Capitals-Kapitän Andreas Nödl kann sich sehen lassen. Mit 32 Jahren ist nun aber Schluss: Nödl erklärte am Donnerstag seine Karriere für beendet.

"Rückblickend war meine Eishockey-Karriere eine unglaublich schöne Zeit. Ich hatte das Glück mein Hobby zum Beruf zu machen und das Spiel, das ich liebe, für elf Jahre als Profi auszuüben. Jetzt ist es aber Zeit meine Skates in die Ecke zu stellen", wird Nödl in einer Presseaussendung zitiert." Inklusive Seitenhieb für die Teamkollegen: "Ich werde euch vermissen. Vielleicht gewinnt von euch Amateuren jetzt wer anderer mal beim Kartenspielen."