Mikaela Shiffrin feiert in Bansko ihren zweiten Abfahrtssieg

Mikaela Shiffrin hat ihre fast einmonatige Durststrecke im Damen-Ski-Weltcup mit einem Sieg in der Abfahrt von Bansko beendet. Die Gesamtweltcup-Führende aus den USA feierte am Freitag in der ersten von zwei Abfahrten in Bulgarien ihren 65. Weltcupsieg, den zweiten in dieser Disziplin, vor dem italienischen Riesentorlauf-Star Federica Brignone (+0,18 Sek.) und der Schweizerin Joana Hählen (+0,23). Brignone setzte sich damit im Gesamtweltcup an die zweite Stelle hinter Shiffrin und vor der Slowakin Petra Vlhova, die mit 1,03 Sekunden Sechste wurde.

Die Österreicherinnen lieferten in Abwesenheit der kranken Nicole Schmidhofer (grippaler Infekt) ein ähnlich schwaches Ergebnis wie in Altenmarkt-Zauchensee, dem bisher schlechtesten Abschneiden in dieser Abfahrtssaison. Ramona Siebenhofer lag nach 45 Läuferinnen als beste Beste auf Rang neun (+1,70), Anna Veith folgte in ihrer ersten Abfahrt seit 13 Monaten auf Rang 15 (2,25). Tamara Tippler, Nina Ortlieb (mit Zwischenbestzeit) und Elisabeth Reisinger schieden ebenso aus wie etliche Asse (u.a. Michelle Gisin, Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami, Alice McKennis).