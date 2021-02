Michael Raffl mit Assist bei Flyers-Niederlage in der NHL

In ihrem ersten Spiel seit 7. Februar haben die Philadelphia Flyers in der NHL am Donnerstag eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen die New York Rangers bezogen. Flyers-Stürmer Michael Raffl leistete in der ersten Minute einen Assist zum 1:0 von Nicolas Aube-Kubel.

Zuletzt hatten vier Philadelphia-Spiele aufgrund mehrerer Coronavirus-Fälle abgesagt werden müssen. Auch gegen die Rangers fehlten noch einige Stammkräfte.