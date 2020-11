Levi-Slalom: Vlhova und Gisin führen bei Halbzeit ex aequo

Zweiter Slalom-Tag in Levi, zweite Halbzeitführung für Petra Vlhova: Die Slowakin war auch am Sonntagvormittag wieder das Maß aller Dinge. Auf dem bislang einfachsten Kurs an diesem Wochenende in Finnland zeigte die 25-jährige Samstag-Siegerin abermals ihre momentane Sonderstellung, die letzten vier Slaloms hat sie ja allesamt gewonnen.

Anders als am Samstag musste sie ihre Führung allerdings teilen – die Schweizerin Michelle Gisin löste zeitgleich die Lichtschranke im Ziel aus, für die 26-jährige Kombi-Olympiasiegerin aus Engelberg eine Premiere. Und ihre Landsfrau Wendy Holdener sicherte sich mit 23 Hundertstelsekunden Rückstand Platz drei. „Ich hatte schon erwartet, dass es so eng werden würde“, sagte Vlhova, „viele haben ja gestern Selbstvertrauen getankt.“

Mikaela Shiffrin hingegen wirkte zu Beginn des zweiten Bewerbes nach ihrer Rückkehr in den Weltcup ungewohnt unsicher. „Ich habe nicht gewusst, ob es mir gelingen würde, überhaupt zurückzukommen. Es hat sich nicht perfekt angefühlt“, hatte die 25-jährige Amerikanerin nach ihrem zweiten Platz am Samstag noch gesagt. „Ich war nicht wirklich nervös, aber ich bin so lange nicht mehr auf diesem Level gefahren. Es ist so ermüdend und emotional. Ich mag aber nicht mehr emotional sein.“

Doch die Emotionen schienen auch am Sonntagmorgen zu stark zu sein, Shiffrin wirkte beinahe fahrig, mehrfach rutschten ihr die Skier eingangs des Steilhangs weg. Immerhin kam sie mit 37 Hundertstelsekunden Rückstand auf Platz vier.