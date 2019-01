Langlauf: Achtungserfolg für Dominik Baldauf

Hoffnung

Bei den Damen gewann erneut die Schwedin Stina Nilsson. In der Gesamtwertung löste die Amerikanerin Jessica Diggins mit Platz drei die Russin Natalia Neprjejewa als Spitzenreiterin ab. Teresa Stadlober schied als 32. knapp in der Qualifikation aus. Der Radstädterin fehlten diesmal nur 0,36 Sekunden auf den Einzug in die K.-o.-Phase, was für die 25-Jährige durchaus ein Fingerzeit ist im eher ungeliebten Sprint. In der Gesamtwertung rutschte die Salzburgerin vom 16. auf den 21. Platz zurück.

In den noch folgenden vier Distanzrennen ist Teresa Stadlober aber wieder deutlich mehr zuzutrauen. Und das schon am Mittwoch, wenn in Oberstdorf die Massenstartrennen über zehn (Damen/12 Uhr) und 15 Kilometer (Herren/ 14 Uhr, jeweils live ORF Sport +) auf dem Programm stehen.