Kriechmayr im Abfahrts-Training in Bormio Schnellster

Max Franz ließ es mit Platz 46 (3,34) stellenweise noch gemächlicher angehen. Der Sieger des Abfahrtsauftakts in Lake Louise wird seine Karten erst am Freitag aufdecken. Mut, ließ er wissen, würde belohnt werden. "Linienpicken ist nicht gefragt. Man muss frech sein."

"Kampf mit der Piste"

Die Stelvio präsentiert sich heuer wieder als gefürchtete Bestie. "Es ist wieder die Piste Stelvio, die man aus früheren Zeiten kennt - spektakulär", meinte Reichelt, der das Gefühl des Bormio-Siegers schon 2012 ausgekostet hat. Der Routinier aus Salzburg wurde im Vorjahr an selber Stelle als Fünfter auch bester Österreicher, wartet aber seit Jänner in Kitzbühel auf ein Podest in der Abfahrt. In Gröden stand zuletzt Rang zehn zu Buche. Zum Bluffen war dem 38-Jährigen bisher in Bormio nicht zumute. "Bei mir war der Kampf mit der Piste. Im Moment steht es 2:0 für die Piste. Ich habe mich wie ein Passagier gefühlt."