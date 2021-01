Kreuzbandriss: Saisonende für Aleksander Aamodt Kilde

Ein Sturz beim Super-G-Training auf der Reiteralm am Samstag bedeutet das Saisonende für Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde: Kreuzbandriss im rechten Knie.Der Norweger stürzte unspektakulär, hatte danach aber das Gefühl, dass im rechten Knie „etwas nicht stimmt“.

Untersuchungen im Spital in Innsbruck brachten schließlich die traurige Gewissheit. „Es war so, wie ich befürchtet hatte“, sagte Kilde. „Ich war in der Form meines Lebens, aber ich werde zurückkommen.“ Bereits am Sonntag soll er operiert werden.