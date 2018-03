Kombination: Watabe siegt in Schonach, Greiderer Fünfter

Weltcup-Gesamtsieger Akito Watabe hat am Sonntag beim Finale in Schonach seinen achten Saison-Sieg gefeiert. Der Japaner kam nach dem 15-km-Langlauf und zuvor zwei Sprüngen in 34:48,1 Minuten 5,1 Sekunden vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber ins Ziel. Der Deutsche Fabian Rießle wurde Dritter (+ 48,1 Sek.).

Bester Österreicher wurde überraschend Lukas Greiderer, der mit Rang fünf sein bisher bestes Weltcupergebnis überhaupt geschafft hat. Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber landeten auf den Plätzen neun und zehn. Mario Seidl (11.) und Franz-Josef Rehrl (14.) kamen ebenfalls noch in die Top 15. Österreich wurde dank des Ergebnisses noch Dritter im Nationencup, Seidl flog allerdings noch knapp aus den Top Ten im Einzel-Gesamtklassement.