Kombination: Rehrl in Oslo beim nächsten Riiber-Sieg Achter

Der dreimalige WM-Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo Rang acht belegt. Dem im Großschanzenspringen fünftplatzierten Steirer fehlten nach dem 10-km-Langlauf am Fuße des Holmenkollens rund 28 Sekunden auf seinen nächsten Podestplatz. Über den Sieg jubelte zum bereits elften Mal in dieser Saison Lokalmatador Jarl Magnus Riiber.

Der norwegische Weltmeister setzte sich im Zielsprint gegen den Finnen Ilkka Herola (+ 0,2 Sek.) durch. Dritter wurde sein Landsmann Espen Björnstad (7,8). Rehrl, der den Anschluss an die Spitze in der letzten Runde verloren hatte, kam 35,9 Sekunden hinter Riiber ins Ziel. Vizeweltmeister Bernhard Gruber, der im Vorfeld mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hatte, landete als zweitbester Österreicher auf dem elften Rang.

Kommendes Wochenende steht im Schonach noch das Weltcupfinale auf dem Programm. Mario Seidl hat die Saison wegen einer Kreuzbandverletzung bereits vorzeitig beenden müssen. Auch die deutschen Asse Eric Frenzel und Johannes Rydzek fehlten in Oslo, sie sind erkrankt.