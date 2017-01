Knieprobleme: Svindal muss um WM-Saison bangen

Norwegens Speed-Spezialist Aksel Lund Svindal droht für die restliche Weltcup-Saison auszufallen und damit auch die Ski-WM in St. Moritz zu verpassen. Den Norweger plagen nach seinem schweren Sturz in Kitzbühel Anfang 2016 nach wie vor schwere Knieprobleme, die ihm unter anderem auch die Teilnahme an der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen an diesem Wochenende unmöglich machen.

Stattdessen soll Svindal nun in Oslo untersucht werden. Seit Mitte Dezember machen ihm die anhaltenden Schmerzen ein Training unmöglich. Zwar könne er fahren, aber er müsse die Belastung so gering wie möglich halten. Ohne ausreichende Trainingszeit sieht Svindal jedoch keine Chance, konkurrenzfähig zu sein. "Man will ja auch gern einfahren, trainieren. Und das geht nicht so gut, ich muss Ruhe geben", so Svindal.