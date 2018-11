Killington-Slalom: Shiffrin siegt, Schild verpasst das Podest

Vier Grad plus, Regen, Nebel - es war keine Überraschung, wie sich Killington zum Damen-Slalom am Sonntag präsentierte. Blindflug und eine rasch nachlassende Piste sorgten im ersten Durchgang für gewaltige Zeitabstände: Knapp fünf Sekunden Rückstand auf Mikaela Shiffrin genügten noch zum Einzug ins Finale an der US-Ostküste.

So kam es, dass fünf Österreicherinnen es nicht ins Finale schafften, doch jene vier, die sich vor 14.000 Fans in den zweiten Lauf kämpfen konnten, wurden belohnt.

Die 21-jährige Katharina Liensberger aus Vorarlberg, am Samstag mit Karriere-Bestleistung Neunte im Riesenslalom, kam auf dem weichen Untergrund zwar „nicht wirklich auf Zug“, ließ sich aber von Fehlern nicht irritieren und wurde Zwölfte;

die 22-jährige Kärntnerin Katharina Truppe zeigte „zwei Läufe am Limit mit Risiko“, Lohn war Rang neun, die beste Slalom-Platzierung seit Jänner (Fünfte in Flachau);

und die 21-jährige Niederösterreicherin Katharina Gallhuber wurde Achte; sie hatte im ersten Lauf mit Zwischenbestzeit geglänzt, ehe die Bedingungen ihren Tribut forderten.

Und Bernadette Schild? Sie lag bei Halbzeit an zweiter Stelle. Dann aber passierte Folgendes: „Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Piste noch schlechter wäre, aber die Spur war ziemlich hart – und ich bin dafür einfach zu rund gefahren.“ Auf den dritten Rang von Levi folgte nun also der vierte, damit bleibt es dabei: Die 28-jährige Salzburgerin hat bislang keine zwei Podestplätze hintereinander geschafft.