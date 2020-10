Salzburg besiegt auch den KAC, Capitals mit einem Kantersieg

Mit einem 4:2-Erfolg gegen den KAC verteidigt e Red Bull Salzburg die Tabellenführung in der ICEHL. In einer von Anfang an intensiven Partie kamen die Klagenfurter erst in der Schlussphase zu einer Druckphase und durch Koch zum 1:3 (52.). „Wir haben das Spiel diktiert und sind der verdiente Sieger“, sagte Salzburgs Raffl.

Einen 6:1-Kantersieg feierten die Vienna Capitals am Sonntag in Innsbruck. Die Wiener spielten nach der 2:3-Niederlage gegen Bozen in einer ruppigen Partie (insgesamt 76 Strafminuten) groß auf, der 18-jährige Wraneschitz (96,8 Prozent Fangquote) gab erneut eine Talentprobe im Tor ab. Kurios: Beim 3:0 in Unterzahl lief der 40-jährige Lakos allen Innsbruckern auf davon (26). Es war das erste Tor des Wiener Urgesteins seit Dezember 2017.

Starke Grazer in Villach

Die Graz99ers erlebten beim 6:2 in Villach, der dritte Sieg in Folge, eine Hochschaubahn mit günstigem Spielverlauf. Denn die Truppe von Doug Mason verspielte in Villach zunächst eine 2:0-Führung innerhalb von 31 Sekunden (23. Minute). Doch der Knackpunkt im Spiel, als das vermeintliche 3:2 für den VSV wegen eines zu frühen Schiedsrichterpfiffs nicht galt, kam den Gästen zugute. Adis Alagic brachte die Grazer kurz darauf wieder in Front (28.).. Das Graz-Debüt des kanadischen U20-Weltmeister-Goalies Olivier Rodrigue glückte auch wegen eines Doppelpacks von Oliver Setzinger (43./PP, 59./SH).

Beim 1:3 von Linz in Szekesfehervar machte das frühe Tor von Tamas Sarpatki (5.) bis zur 45. Minute den kleinstmöglichen Unterschied. Da schlugen die Ungarn aus einer doppelten Überzahl gleich zweimal Kapital und stellten auf 3:0. Davon erholten sich die achtplatzierten Linzer, die zuvor ein Schuss-Übergewicht hatten, nicht mehr. Will Pelletier (56./PP) vermieste Fehervar-Goalie Daniel Kornakker noch das Shut out.