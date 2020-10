Auf der Strafbank rutschten die Vienna Capitals ins Abseits

Die Capitals waren nicht die einzigen am Sonntag, die ihr Heimspiel verloren. Es gab in den fünf Partien fünf Auswärtssiege. Die überraschendsten war wohl die Erfolge von Graz beim KAC (2:0) und von Villach in Linz (3:2.). Spannend ging es auch in Innsbruck zu, wo der Penalty von Bibel zum 3:2 Liga-Neuling Bratislava den ersten Erfolg sicherte. Das entscheidende Tor für Bozen zum 3:2 gegen Dornbirn erzielte Catenaccio in der 48. Minute. Die Südtiroler sind dadurch gemeinsam mit Salzburg nach zwei Siegen aus zwei Partien das einzige Team ohne Punkteverlust.