Historische Schlappe für NHL-Grunddurchgangssieger Tampa

Tampa Bay Lightning ist als erstes Team in der Geschichte der National Hockey League ( NHL) als Gewinner des Grunddurchgangs in der Play-off-Auftaktrunde sieglos ausgeschieden. Am Dienstag setzte es gegen die Columbus Blue Jackets auswärts ein 3:7, womit die "best of seven"-Serie mit 4:0-Siegen an die Gastgeber ging, die erstmals in der Club-Historie in das Viertelfinale einzogen.