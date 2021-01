Historisch: ÖSV-Biathletin Hauser erstmals auf dem Podest

"Der dritte Platz ist ein Wahnsinn. Ich habe bis zum Schluss gezittert und wusste, dass gegen Ende noch einige gute Athletinnen kommen. Dass sich jetzt der dritte Platz ausgeht, ist unglaublich - ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", jubelte Hauser. Das aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum abgehaltene Rennen sei wegen der Neuschneeverhältnisse extrem schwierig gewesen. "Läuferisch hat es aber richtig gut gepasst."

Perfekter Start ins Jahr

Ihre bisherigen Topergebnisse waren drei fünfte Plätze (2016/17 und 2018/19) gewesen. In der laufenden Saison war sie bereits dreimal unter die besten zehn gelaufen. Die sichere Schützin hatte in diesem Winter schon öfters mit starken Vorstellungen in der Loipe aufgezeigt, der große Coup gelang ihr nun gleich im ersten Rennen des neuen Jahres nach fast dreiwöchiger Weihnachtspause.

Während Hauser in einer ausgezeichneten Ausgangsposition in die Verfolgung am Samstag geht, schaffte von ihren Teamkolleginnen nur Dunja Zdouc als 25. die Qualifikation für das Jagdrennen. Innerhofer vergab mit fünf Schießfehlern einmal mehr einen möglichen Top-20-Platz und wurde nur 68.