Herren-Slalom in Levi: Henrik Kristoffersen meldet sich zurück

Ein böses Erwachen gab es für Alexis Pinturault: Der Franzose, der wie Henrik Kristoffersen als Kandidat für den Gesamtweltcup gilt, verpasste mit 2,48 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit den zweiten Lauf.

Grünes Licht für Nordamerika

Unterdessen sind die nächsten Stationen im Skiweltcup bereits gesichert: Sowohl die Schauplätze der Damen-Technik-Rennen in Killington ( USA) am kommenden Wochenende als auch die Speedbewerbe der Herren in Lake Louise (CAN) haben die Schneekontrolle erfolgreich hinter sich gebracht. Gleiches gilt auch für die Herren-Rennen in Beaver Creek ( USA) und die Speedbewerbe der Damen in Lake Louise am darauffolgenden Wochenende.