Herren-Abfahrt: Thomas Dreßen schreibt ein deutsches Märchen

Am Wollen lag es nicht, doch die großen österreichischen Hoffnungen nach dem ersten Training von Lake Louise wurden in der ersten Weltcup-Abfahrt dann eben doch nicht bestätigt. Nach vier Podestplätzen en suite blieb das ÖSV-Team erstmals seit dem 2018er-Rennen in Bormio wieder dem Stockerl fern.

Bei Temperaturen um minus 19 Grad (immerhin ein paar mehr Richtung null als an den Trainingstagen) präsentierte sich Lake Louise am Samstag abermals wie aus dem Bilderbuch, windstill dazu, das half den Abfahrern trotzdem nur bedingt – bei Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h nähert sich die gefühlte Temperatur minus 40 Grad.

Eiskalt präsentierte sich auch Beat Feuz: Der Schweizer, der sich im Training nicht in die Karten blicken ließ (Ränge 48 und 23), raste mit Startnummer 5 zur Bestzeit – und wurde postwendend von Carlo Janka eingeholt. Sein Landsmann, der jahrelang mit Herz- und Rückenproblemen zu kämpfen hatte, scheint wieder an alte Hochzeiten anknüpfen zu können: Er war ja schon 2009 Weltmeister im Riesenslalom und WM-Dritter in der Abfahrt, 2010 Olympiasieger im Riesenslalom und Gesamtweltcupsieger. Nun lag er ex aequo mit Feuz voran.

Der Südtiroler Dominik Paris, Sieger der letzten drei Abfahrten und Gewinner der kleinen Kristallkugel, machte mit Startnummer 7 dort weiter, wo er im März in Soldeu aufgehört hatte – und schob die Eidgenossen auf Platz zwei. Doch damit war der Sieger noch immer nicht fix.