Hemetsberger zog sich schwere Knieverletzung zu

Daniel Hemetsberger hat sich bei seinem schweren Sturz beim Super-G in Bormio wie befürchtet schwere Knieverletzungen zugezogen. Der 27-jährige hat sich das vordere Kreuzband, das Innenband und den Meniskus im linken Knie gerissen. Das gab der ÖSV am Samstagabend nach der Untersuchung in der Klinik Hochrum bekannt.

Hemetsberger, der bei seinem Sturz drei Fangnetze durchschlagen hatte, wurde noch am Abend von ÖSV-Arzt Christian Hoser operiert.