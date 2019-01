Grünes Licht für die Hahnenkammrennen

Für die 79. Hahnenkammrennen vom 25. bis 27. Jänner in Kitzbühel hat es am Freitag das offizielle "Go" gegeben. "Schöner kann man es nicht haben", kommentierte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl nach erfolgter Schneekontrolle auf der Streif die Gegebenheiten vor Ort. Auch Hahnenkamm-Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl schlug überaus positive Töne an.

Über Schneemangel kann sich die Gamsstadt derzeit klarerweise nicht beklagen. "Wir haben genug Schnee", meinte Trinkl folgerichtig vor Journalisten. In die grundsätzliche Schnee-Euphorie mischten sich aber auch andere Untertöne. "Angesichts des vielen Schnees ist auch viel Arbeit angesagt", betonte der Renndirektor. Sowohl Abfahrts- als auch Slalompiste seien aber schon zum Teil sehr gut präpariert, fügte er hinzu.

Die mit dem Schnee verbundene Arbeit stellte auch der Pistenchef der Streif, Herbert Hauser, in den Mittelpunkt seines Statements. "Der Naturschnee ist zwar schön anzuschauen, aber schwer zu bewältigen", sagte er. Seit gut einer Woche seien täglich Maschinen im Einsatz, so Hauser.