Grabner blickt trotz kaputter Pupille optimistisch voraus

Das war in der vergangenen Saison wohl die Defensive?

"Die Defensive war gut. Wir haben in den letzten 20, 30 Spielen eine Identität gefunden, da war es schwer, gegen uns zu spielen. Aber wir hatten Probleme mit dem Toreschießen, gut dass ein Spieler wie Phil Kessel geholt worden ist."

Was darf man von ihm erwarten?

"Jeder ist froh, wenn gute Spieler dazu kommen. Er ist ein sehr guter Spieler und wird uns im Powerplay helfen. Für junge Spieler ist es gut, so einen Spieler zu haben, und von ihm was zu lernen. Aber wir müssen realistisch bleiben und alle Tore schießen."

Arizona hat mit Milliardär Alex Meruelo einen neuen Haupteigentümer bekommen. Wie könnte sich das auswirken?

"Er will schauen, dass die Mannschaft erfolgreich ist und in Arizona bleibt. Eishockey ist hier bei der Jugend gewachsen, auch mein Sohn spielt Eishockey. Da ist es wichtig, dass so einer kommt, der die Mannschaft hier halten will."