Geister-Biathlon in Tschechien: "Wie Sex ohne Orgasmus"

Biathletin Vanessa Hinz fühlt sich zurückversetzt in Kindheitstage. „Back to the roots. Wie damals im Schülercup oder bei anderen regionalen Rennen, bei denen einfach nur die Eltern dagestanden sind und angefeuert haben“, sagt die deutsche Vize-Weltmeisterin vor dem Sprint-Auftakt des Geister-Weltcups am Donnerstag in Tschechien.

In Nove Mesto, wo bei der WM 2013 und beim Weltcup 2015 mehr als 100.000 Fans für teils ohrenbetäubenden Lärm in der beeindruckenden Arena gesorgt hatten, wird nun Stille herrschen - wegen der Angst vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie bleiben die Ränge leer. „Es wird jetzt natürlich gerade in Nove Mesto ungewöhnlich leise werden“, sagte der in den Weltcup zurückkehrende Simon Schempp. Erwartet wurden an den vier Wettkampftagen mehr als 100.000 Biathlon-Anhänger.