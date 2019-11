Gegen Villach wollen die Capitals den KAC vergessen lassen

Capitals-Headcoach Dave Cameron war nach der 3:8-Abfuhr am Freitag in Klagenfurt froh. „Zum Glück spielen wir schon am Sonntag wieder und haben nicht viel Zeit zum Nachdenken“, sagte der 61-Jährige. Auch wenn sich die Wiener mit den vier Gegentoren im Schlussdrittel nicht allzulange beschäftigen wollen, hatte das Spiel doch Aussagekraft. Die Leichtigkeit, mit der die Gegner der Wiener oft zu Torerfolgen kommen, sollte ein Alarmsignal sein. Drei erzielte Tore in Klagenfurt sollten normalerweise für einen Punktegewinn reichen. Doch dafür müsste die Defensive sattelfest sein bzw. das Unterzahlspiel funktionieren.

Am Sonntag setzen die Wiener gegen Villach auf ihre Heimstärke. Von den sieben Partien in Kagran ging nur eine gegen Salzburg verloren. Stürmer Ali Wukovits warnt dennoch: „ Villach hat uns im ersten Saisonduell besiegt. Wir müssen konsequent und diszipliniert unser Spiel durchziehen.“