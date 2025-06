Florida stellt in der NHL-Finalserie gegen Edmonton auf 2:1

Die Florida Panthers sind im Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erstmals in Führung gegangen. Der Titelverteidiger feierte am Montag einen 6:1-Heimsieg gegen die Edmonton Oilers und liegt in der "best of seven"-Serie mit 2:1 voran.

In der vierten Finalpartie um den Stanley Cup in der Nacht auf Freitag genießen erneut die Panthers Heimrecht.