Fehleranfällige Capitals stolpern in Fehervar

Die Erste Bank Liga hat eine neue Nummer eins. Zumindest im Dezember. Fehervar setzte am Freitag seinen Lauf auch gegen die Vienna Capitals fort, feierte einen 5:2-Erfolg gegen die Wiener und schon den siebenten Sieg in Folge. Nur im ersten Dezember-Spiel mussten sich die Ungarn gegen Salzburg geschlagen geben. In der Tabelle überholte Fehervar die Black Wings Linz, die gegen Znaim eine empfindliche 2:6-Heimniederlage einstecken mussten. Die Tschechen sind am Sonntag der nächste Gegner der Capitals, die eine dritte Niederlage in Folge verhindern wollen.

Fehervar spielte gegen die Wiener sehr geduldig, machte das Zentrum zu und wartete auf Chancen. Und die kamen gegen Ende des zweiten Drittels, als die Wiener fehleranfällig wurden. Beim 1:0 lief Kuralt den Wienern Mullen und Peter davon (36.), beim 2:0 überspielte Sille Fischer spielend (39.), beim 4:0 durch Sarauer spielte Caps-Verteidiger Dorion den Puck nicht aus dem Drittel (47.). Nur beim 3:0 durch Erdely (44.) war die Verteidigung schuldlos: Der Ungar wollte scharf schießen, doch schlug über den Puck, der langsam unter Wiens Starkbaum durchrutschte.Die beiden Treffer von DeSousa (53.) und Vause (58.) kamen für eine Wende zu spät. Sarauer traf in den letzten Sekunden ins leere Wiener Tor zum 5:2. Der aussortierte Caps-Rekordspieler Phil Lakos spielte am Freitag schon im Farmteam beim 4:2 gegen Vasas Budapest.

Eine gute Leistung zeigte der Villacher SV, blieb beim 0:1 im Kärntner Derby aber punktelos. Vor 4945 Zuschauern erzielte Wahl in Überzahl das Siegestor (31.).