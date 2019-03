Ex-Skistar Mancuso: Halbnackt und schwanger im tiefen Schnee

Heutzutage ist man nicht schwanger, wenn man es in den sozialen Netzwerken nicht preisgegeben hat. So oder so ähnlich lauten die Gepflogenheiten, mit denen man sich im Jahr 2019 anfreunden muss. Julia Mancuso ist eine überzeugte Verfechterin der neuen gesellschaftlichen Normen, die uns Social Media aufgedrängt haben.

Der ehemalige Ski-Star unterrichtet ihre Fans regelmäßig über Twitter, Instagram, Facebook & Co. was sie gespeist hat, wohin sie gereist ist oder wie gut sie surfen kann. So weit, so gut. Machen ja irgendwie alle. Doch, am Montag legte die US-Amerikanerin, die im Jänner 2018 ihr letztes Weltcup-Rennen bestritten hatte, einen drauf.

Auf Instagram postete die mittlerweile 35-Jährige ein Foto von sich, wie sie lediglich in einem Wonder-Women-Kostüm gehüllt und mit ganz dickem Bauch im tiefen Schnee steht. Ach ja, Skier hat sie auch noch an.