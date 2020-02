Eisschnellläuferin Herzog über 500 m in Calgary Weltcup-Dritte

Vanessa Herzog hat am Samstag bei ihrem zweiten Auftritt beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary Platz drei belegt. Über ihre 500-m-Lieblingsdistanz musste sich Österreichs Sportlerin des Jahres in 37,08 Sekunden nur der Japanerin Nao Kodaira (+0,43 Sek.) und der Russin Angelina Golikowa (0,31) geschlagen geben. Vollauf glücklich war die 24-Jährige aber nicht.

"Eine Podiumsplatzierung ist immer gut, auch wenn ich mit dem Rennen nicht ganz zufrieden bin. Am Start habe ich kurz gezuckt, das geht sicher noch besser, und auch eingangs der Schlusskurve habe ich einen technischen Fehler gemacht", sagte Herzog, betonte aber zugleich, der WM in Salt Lake City in der kommenden Woche mit einem guten Gefühl entgegenblicken zu können: "Das Rennen war eine sehr gute Generalprobe über 500 Meter für die WM."

Ergebnisse Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary (CAN) - Damen, 500 m:

1. Nao Kodaira (JPN) 36,65 Sekunden - 2. Angelina Golikowa (RUS) +0,12 - 3. Vanessa Herzog (AUT) 0,43