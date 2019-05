Eishockey-WM: Russland und Finnland erste Viertelfinalisten

Russland und Finnland stehen seit Samstagmittag als erste Viertelfinalisten der Eishockey-WM in der Slowakei fest. Russland feierte in Bratislava mit einem 3:1 gegen Lettland den fünften Sieg im fünften Spiel und hat den Platz in der K.o.-Runde nun auch rechnerisch fix. In Kosice besiegte das US-Team Dänemark mit 7:1, womit Finnland nicht mehr aus den Aufstiegsrängen rutschen kann.

Lettland war dank eines Powerplay-Tors von Oskras Cibulskis (11.) mit einer 1:0-Führung in die erste Pause gegangen. Russland schaffte im Mitteldrittel durch Treffer von Dmitri Orlow (21.), Nikita Gusew (24./PP) und Nikita Kutscherow (33.) die Wende.

Alle Favoriten auf Aufstiegskurs

Die USA entschied die Partie gegen Dänemark gleich im ersten Drittel. Nach einem Doppelschlag durch Frank Vatrano (11.) und Alex DeBrincat (12./PP) innerhalb von 27 Sekunden sowie Treffern von Clayton Keller (15.) und Chris Kreider (19.) führten die US-Boys mit 4:0.

Damit sind all Favoriten auf Aufstiegskurs. In der Gruppe A in Kosice sind neben Finnland auch Deutschland, die USA und Kanada vor dem Einzug ins Viertelfinale, in der Gruppe B in Bratislava neben Russland auch die Schweiz, Tschechien und Schweden.