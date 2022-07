Eishockey-Weltverband bestätigte Sanktionen gegen Russland

Der unabhängige Disziplinarausschuss des Internationalen Eishockey-Verband (IIHF) wies die Einsprüche der russischen und belarussischen Verbände unter anderem gegen den Ausschluss ihrer Nationalmannschaften von IIHF-Wettbewerben durch das IIHF-Council zurück. Das teilte die IIHF am Dienstag mit.

Nach dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hatte die IIHF so wie zahlreiche andere internationale Sportverbände Russland und seinen Verbündeten Belarus sanktioniert. Die beiden Länder wurden unter anderem von der WM in Finnland ausgeschlossen, Österreich war einer der Nachrücker und schaffte in Tampere den Klassenerhalt.