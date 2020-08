"We skate for Black Lives": NHL-Start mit politischer Note

Penguins unterlagen Canadiens

Sportlich betrachtet unterlagen die Edmonton Oilers überraschend gegen dem Chicago Blackhawks mit 4:6, die auf Platz zwölf der Western Conference gerade so in die erweiterten Play-offs gekommenen waren. Die Calgary Flames besiegten die Winnipeg Jets mit 4:1, die New York Islanders gewannen 2:1 gegen die Florida Panthers. Für die Carolina Hurricanes gab es ein 3:2 über die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins unterlagen nach Verlängerung den Montreal Canadiens 2:3.

Die NHL spielt ihre Saison in zwei Blasen in den kanadischen Städten Edmonton und Toronto zu Ende. Statt der üblichen 16 Mannschaften sind dieses Jahr 24 Teams in den Play-offs dabei.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Samstag (1. Runde, "best of five"):

Eastern Conference in Toronto:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 3:2 (Stand in der Serie 1:0)

New York Islanders - Florida Panthers 2:1 (Stand 1:0)

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 2:3 n.V. (Stand 0:1)

Western Conference in Edmonton:

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 4:6 (Stand 0:1)

Calgary Flames - Winnipeg Jets 4:1 (Stand 1:0)