Zurück zum Start. Nach dem 1:2 n.V. am Mittwoch feierten die Vienna Capitals am Freitag einen 4:1-Auswärtssieg bei Meister KAC und glichen in der Serie auf 1:1 aus. Jetzt wird der Aufsteiger ins Semifinale also im Best-of-five-Modus ermittelt. Die 3.568 Zuschauer in Klagenfurt bedeuteten natürlich Rekord in den vergangenen zwei Jahren.

Personell in der gleichen Aufstellung wie am Freitag starteten beide Teams, doch Fehler passierten ungleich mehr. Und so kam es zu mehr Torchancen. Haudum verwertete als Erster einen Abpraller mit seiner Hose zum 1:0 für den KAC (11.). Doch nur 43 Sekunden später glich Hartl nach einem Solo aus, von der KAC-Verteidigung war er nur eskortiert worden.