Eishockey: Vienna Capitals beendeten Fehervars Siegesserie

Überraschung in Vorarlberg

Ebenfalls eine enge Partie gab es in Dornbirn zu sehen, wo nach einem 0:1-Rückstand zwei Powerplay-Tore der Vorarlberger durch Emilio Romig (19.) und Nikita Jevpalovs (30.) die Wende brachten. Im Schlussabschnitt fielen keine Tore mehr. Damit riss die Serie der Südtiroler, die zuvor in zehn aufeinanderfolgenden Partien gepunktet hatten.

Die Grazer konnten im ersten Spiel nach dem Aus von Coach Doug Mason in Klagenfurt überzeugen und eine Negativserie von vier Niederlagen am Stück stoppen. Johan Porsberger wurde schon nach 1:18 Minuten in der Verlängerung zum Helden. Damit endete auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit einem Auswärtssieg. Der Heimerfolg von Salzburg gegen Innsbruck war ungefährdet und schon nach dem zweiten Drittel in der Tasche. Für die "Bullen" war es der zweite Sieg nacheinander.