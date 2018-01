Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Dienstag in der NHL einen Assist zum Sieg der Vancouver Canucks beigetragen. Der 34-Jährige bereitete beim 4:3 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche in der 7. Minute das 1:0 durch Bo Horvat vor.

Die Canucks verspielten im Mitteldrittel durch drei Gegentreffer eine 2:0-Führung, ehe Daniel Sedin (42.) und Sven Bärtschi in der Verlängerung die Kanadier zum Sieg schossen.

Die Vegas Golden Knights stellten mit einem 4:2-Sieg bei den Calgary Flames einen NHL-Rekord an Siegen eines Liga-Neueinsteigers ein. Mit dem 33. Erfolg zog der Klub aus Las Vegas mit den Florida Panthers und den Anaheim Ducks gleich, die in ihrem ersten Jahr (jeweils 1993/94) ebenfalls 33 Saisonsiege holt hatten.