Eishockey-U20-WM wohl vor Hallen-Publikum

Österreichs Eishockey-Team wird seine Spiele bei der U20-WM in Kanada aller Voraussicht nach vor Zuschauern bestreiten. Laut den Organisatoren dürfen die Arenen in der Provinz Alberta für die WM-Spiele zu 50 Prozent mit Zusehern ausgelastet werden. Österreich bestreitet in der Nacht auf Freitag sein einziges Vorbereitungsspiel gegen Schweden.

Danach folgen für die Truppe von Teamchef Marco Pewal in Edmonton Vorrundenspiele gegen Finnland (27.12.), Gastgeber Kanada (28.12.), Tschechien (30.12.) und Deutschland (31.12.). Drei der vier Vorrundenspiele, sowie ein etwaiges Viertelfinale bzw. die Relegation, sind live auf ORF Sport+ zu sehen.

"Das Niveau bei einer U20 WM der Top-Division ist unglaublich hoch. Manche Fachleute sind sogar der Meinung, dass es höher ist als bei einer A-WM der Erwachsenen. Unsere Spieler können sich dort mit der absoluten Weltelite und künftigen Topstars messen", erklärte Roger Bader in seiner Funktion als ÖEHV-Sportdirektor.