Eishockey: Tabellenführer Bozen fixierte Platz im Viertelfinale

Die Vorarlberger unterlagen den Vienna Capitals mit 4:5 nach Verlängerung. Der drittplatzierte KAC siegte in Innsbruck mit 3:0 und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Wiener. Red Bull Salzburg verlor in Bratislava 0:1, der VSV unterlag in Linz dem Schlusslicht mit 3:4.

Der KAC im Hoch

Bozen überzeugte mit Effizienz vor dem Tor und lag nach gut 33 Minuten bereits 4:0 voran. Zudem war einmal mehr Leland Irving im Tor nicht zu überwinden. Der Kanadier, der die wichtigsten Torhüter-Wertungen der Liga anführt, parierte alle 31 Torschüsse und hat in zwölf Einsätzen nur einmal mehr als zwei Gegentore zugelassen.

Weiter im Hoch ist auch der KAC, der ungefährdet den siebenten Sieg aus seinen jüngsten acht Spielen holte. Rok Ticar (8.), Manuel Ganahl (31.) und Thomas Koch im Powerplay (50.) trafen für die Klagenfurter, die seit Weihnachten ganz besonders auswärts in Spiellaune (vier Spiele, vier Siege, 19:2 Tore) sind.