Eishockey: Ein Spitzenspiel im Zeichen des guten Zwecks

Steigern will man sich auf Seiten der Wiener gegenüber der Niederlage am Freitag gegen Dornbirn. „Besonders die zwei Gegentore in Unterzahl dürfen so nicht passieren. Da haben wir zu wenig konsequent verteidigt. Meine Spieler wissen, wo sie den Hebel ansetzen müssen“, erklärt Head-Coach Dave Cameron. „Eine Leistung wie gegen Dornbirn wird morgen sicher nicht reichen. Wir müssen uns konzentrieren, unser Spiel spielen“, ergänzt Routinier Phil Lakos.

Weihnachtstrikots

Die Partie am Sonntag steht jedenfalls im Zeichen des guten Zwecks. Das Spiel wird zum schon traditionellen Weihnachtsspiel der Capitals, in dem die Wiener in speziell angefertigten Trikots antreten werden. Diese werden für einen guten Zweck, nämlich zugunsten von MOMO – Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam versteigert. Bereits seit Donnerstag kann man per eMail (promotion@vienna-capitals.at) mitbieten.

Zwischenstände der Auktion gibt es auf diversen Social-Media-Kanälen der Capitals zu sehen. Schlusspunkt der Versteigerung ist die Schlusssirene des dritten Drittels der Partie gegen Bozen.