Eishockey: Russland und Kanada im WM-Halbfinale

Top-Favorit Russland und die Eishockey-Großnation Kanada stehen bei der WM in der Slowakei als die ersten beiden Halbfinalisten fest. Die Kanadier nahmen in Kosice beim 3:2 (0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Vorjahr. Der Vize-Weltmeister führte bis zur letzten Sekunde 2:1, ehe Damon Severson (60. Minute) von den New Jersey Devils die Kanadier in die Verlängerung rettete. Dort traf Torjäger Mark Stone in der sechsten Minute der Overtime mit seinem siebenten WM-Tor.

Der Stürmer der Las Vegas Knights hatte bereits in der regulären Spielzeit (26.) getroffen. Für die Schweiz waren mit Sven Andrighetto (19.) von der Colorado Avalanche und Nico Hischier (40.) von den New Jersey Devils jeweils in Überzahl ebenfalls NHL-Spieler erfolgreich gewesen.